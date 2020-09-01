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сегодня, 20:09 1

Маслоэкстракционный завод “Амурский” в Белогорске будет работать тише

Маслоэкстракционный завод “Амурский” в Белогорске будет работать тише

Глава Белогорска Станислав Мелюков встретился с гендиректором ООО "Амурагроцентр" Александром Сарапкиным. В ходе встречи рассмотрен вопрос, связанный с технологическим процессом МЭЗ “Амурский”. Накануне главе города стали поступать жалобы горожан на производственный шум. Жители просили помочь в решении проблемы.

- Сейчас завод работает с совершенно новыми технологиями, которые у нас в области ранее не применялись, - отметил Александр Сарапкин. - Для цеха изолята построена новая инфраструктура, включая котельную с двумя котлами мощностью 35 тонн пара в час и 24 атмосферами давления. 4 месяца назад была проблема с шумом, поскольку мы только тестировали систему. Персонал не смог своевременно устранить допущенный технологический сбой и сработала система защиты: пар автоматически был выброшен наружу. Чтобы подобной ситуации больше повторялось, мы, во-первых, остановили производство.

Во-вторых, сейчас разбираемся с дополнительными системами защиты и контроля.

По словам Александра Сарапкина, сейчас на заводе устанавливается дополнительная система редуцирования пара, меняется конструкция выхлопных труб, которые сбрасывают пар. Они будут развернуты в сторону от жилого массива и оборудованы дополнительными системами шумопоглощения.

- Постараемся уложиться в кратчайшие сроки, Станислав Юрьевич, - добавил гендиректор. - Уверен, что в ближайшее время система будет настроена и шуметь производство больше не будет.

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#Белогорск #производство

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    26 минут назад

    зачем дома строили рядом с заводом? МЭР ВИНОВАТ В ЭТОМ!

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