Досрочное голосование на выборах главы Белогорска начнётся завтра

Завтра, 2 сентября стартует досрочное голосование на выборах главы Белогорска. Жители города, не имеющие возможности прибыть на избирательный участок в воскресенье 13 сентября, смогут проголосовать заблаговременно. Для этого необходимо прийти в избирательную комиссию.

– Проголосовать досрочно белогорцы могут со 2 по 8 сентября в горизбиркоме (ул. Гагарина, 2, каб. 402, тел. 2-53-51) с 16:00 до 20:00; 5-6 сентября с 10:00 до 14:00, – рассказал председатель избиркома Леонид Логвиновский. – После заполнения персональных данных в списке избирателей, голосующих досрочно, выдается бюллетень, который избиратель заполняет за ширмой, при наблюдателях вкладывает его в конверт, заклеивает. Затем конверт передается на избирательный участок. Также есть возможность досрочно проголосовать в своей участковой избирательной комиссии с 9 по 11 сентября с 16:00 до 20:00; 12 сентября с 10:00 до 14:00, – рассказали в пресс-службе администрации города Белогорска.

В случае, если по состоянию здоровья, либо другой уважительной причине нет возможности прибыть на избирательный участок 13 сентября, на основании письменного или устного заявления избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц), будет предоставлена возможность проголосовать дома. Заявление (обращение) для голосования на дому принимается участковой избирательной комиссией в указанное время работы избиркомов с 3 сентября, но не позднее 14:00 13 сентября.

На сегодняшний день списочный состав избирателей в Белогорске составляет чуть более 50 тысяч человек. Для проведения выборов главы бюллетени в город уже поступили.

Ранее сообщалось, выборы главы Белогорска пройдут не в три дня, как сейчас разрешено законом, а как раньше, в один день - 13 сентября. Участники голосования на всех 28 избирательных участках будут обеспечены средствами защиты: каждому будет выдана одноразовая медицинская маска, индивидуальная ручка для заполнения бюллетеня, которую можно будет забрать с собой.

Также на всех участках будет производиться обработка рук и поверхностей антисептиками. Проголосовать жители Белогорска на избирательном участке смогут 13 сентября с 8:00 до 20:00.