Выставочный зал откроется с экспозицией «Образы войны»

Фото: пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области

Смешаются различные жанры — батальная живопись, портрет, пейзаж — и техники: живопись и графика. Среди работ — произведения членов Российской академии художеств, заслуженных художников России, ветеранов ВОВ, художников старшего поколения и молодых авторов. На выставке можно будет увидеть художественные полотна Н. С. Морозова, А. А. Блиок, А. Н. Буртасенкова и других. Особое место займут фронтовые рисунки участника Великой Отечественной войны, заслуженного деятеля искусств РСФСР Евгения Расторгуева. С работами можно будет познакомиться до 4 ноября 2020 года. Выставку организовал художественный фонд совместно с московским союзом художников. Куратор проекта – искусствовед, член правления Московского союза художников Пётр Баранов.

В обновлённом выставочном зале можно будет не только посмотреть на картины, но и посетить мастер-классы, перфомансы, онлайн-лекции и другие творческие мероприятия. Всё будет посвящено современному искусству с участием ведущих российских искусствоведов и кураторов выставочных проектов, музыкальные встречи, литературные салоны.

На церемонии открытия поприсутствует Василий Орлов, представители заксобрания области, члены правительства области, а также представители администрации города, сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области.