В Благовещенске закрыли нелегальное казино (видео)

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Сотрудники управления уголовного розыска УМВД, следователи регионального подразделения СК РФ при поддержке СОБР Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, которая занималась проведением азартных игр на территории Благовещенска. По данным оперативников, подпольное казино под вывеской заведения для взрослых работало в областном центре с января 2019 года.

Его услугами пользовались как граждане нашей страны, так и иностранцы. Обеспечивали деятельность нелегального предприятия двое мужчин и две женщины. В отношении данных граждан по материалам сотрудников уголовного розыска следственным подразделением СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой».

В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По местам жительства фигурантов, в помещении, где проводились незаконные азартные игры проведены обыски. Изъято игровое оборудование и денежные средства в размере более 4 миллионов рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.