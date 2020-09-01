В Благовещенске заработает вторая библиотека нового поколения

Фото: www.instagram.com/kultura_blag/

В модельной библиотеке Искусств создали несколько функциональных пространств и установили самое передовое мультимедийное оборудование. Торжественное открытие библиотеки состоится 4 сентября в 10.00 по адресу улица Ленина, 72.

Современное многофункциональное культурное пространство нового поколения создавалось в рамках национального проекта «Культура» при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры Амурской области. Первая на Дальнем Востоке муниципальная Библиотека Искусств была создана 15 марта 2019 года. Среди читателей более двух тысяч благовещенцев.

В библиотеке нового поколения созданы несколько функциональных трансформирующихся пространств: чиллаут-зона для общения и работы с ресурсами; зона коворкинга; современный зал выдачи литературы; зона творчества; галерейное пространство; зона чтения; выставочное пространство; лекционный зал; арт-мастерская; студия звукозаписи; справочная зона; оборудованы рабочие места для пользователей с выходом к НЭБ и места для индивидуальной работы, - сообщает пресс-служба амурского правительства.

Модернизированная библиотека оснащена самым современным мультимедийным оборудованием: проектором, очками виртуальной реальности, аудиосистемой, электронным фортепиано, системой видеомэппинга, студией и кабиной звукозаписи и многим другим.

Дизайн-проект разрабатывался дизайнерским бюро Варвары Блохиной. При проектировании дизайнеры учитывали пожелания библиотекарей. Вместе с тем, цветовые и интерьерные решения, макеты мебели, систем освещения, предложены разработчиком. Так, использовали нестандартный подход к оформлению зоны творчества – части стен «зашиты» сеткой-рабицей, что, например, даёт дополнительные преимущества в размещении выставок. Также на выступающих простенках нарисованы портреты известных деятелей мирового искусства – Фриды Калло, Сальватора Дали и Юрия Никулина. Одна стена покрыта грифельной краской, на ней можно размещать актуальную информацию, не используя другие внешние носители. Просто писать и рисовать цветными мелками. Мебель для абонемента, книжного фонда, сектора творчества, изолированной тихой зоны, изготовлена по специальным проектам. Так, предусмотрены откидной экран, трансформирующиеся столики-картины, двухуровневые стеллажи в детский отдел, где не только будет храниться литература, но, и оборудованы места для отдыха и чтения.

Переоснащение библиотеки по модельному стандарту началось в Благовещенске с библиотеки им. А.П. Чехова. После библиотеки Искусств следующая на очереди - библиотеки им. Б. Машука.

В ближайших планах – дальнейшее участие учреждений муниципальной библиотечной системы в нацпроекте «Культура», чтобы преобразовать все библиотеки Благовещенска в библиотеки нового типа.