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1сентября
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сегодня, 19:25 0

В Приамурье сели за парты 100 тысяч детей

В Приамурье сели за парты 100 тысяч детей

Сегодня 100 тысяч детей по всей области начали учебный год, из них 10 тысяч детей – первоклассники. Всего в Приамурье работает 295 школ, а на ниве образования трудятся 25 тысяч человек – это педагоги, воспитатели, соцработники и другие.

В школы Благовещенска сегодня пришли 28 500 школьников, из них 3200 первоклассников. Больше всего первоклашек встретили сегодня школы № 13, 16, 17, лицеи № 6 и 11, а также гимназия № 25. На ремонт школ и детсадов областной столицы из бюджета области было выделено более 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Стипендии от 10 до 30 рублей пообещали платить победителям олимпиад и отличникам, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#1 сентября #дети #школа

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