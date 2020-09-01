В сквере АОДНТ покажут «Великое кино великой страны»

В сквере рядом АОДНТ, 2 сентября в 19:00, все желающие смогут принять участие в акции «Великое кино великой страны». Всероссийская акция приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны. В программе вечера документальный фильм «Простые главные слова» и художественный фильм «Судьба человека», который уже стал мировой классикой кино.

Просмотр фильмов в рамках акции «Великое кино великой страны» бесплатный для всех желающих. Единственное ограничение — это соблюдение правил безопасности, установленных Роспотребнадзором из-за коронавируса

Просмотров всего: 51

#кино #культура #отдых

распечатать

Mr. Mustard