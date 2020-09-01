Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:40 1

В сквере АОДНТ покажут «Великое кино великой страны»

В сквере АОДНТ покажут «Великое кино великой страны»

В сквере рядом АОДНТ, 2 сентября в 19:00, все желающие смогут принять участие в акции «Великое кино великой страны». Всероссийская акция приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны. В программе вечера документальный фильм «Простые главные слова» и художественный фильм «Судьба человека», который уже стал мировой классикой кино.

Просмотр фильмов в рамках акции «Великое кино великой страны» бесплатный для всех желающих. Единственное ограничение — это соблюдение правил безопасности, установленных Роспотребнадзором из-за коронавируса

Просмотров всего: 51

#кино #культура #отдых

распечатать


Культура

Выставочный зал откроется с экспозицией «Образы войны»
Общество

В Благовещенске заработает вторая библиотека нового поколения
Общество 5

Благовещенцев научат писать шутки
Общество 5

Президент фестиваля «Амурская осень» рассказал, где в Благовещенске будут завтракать звёзды

Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    58 минут назад

    ностальгия по СССР

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь