В Приамурье прошли классные часы и торжественные линейки

Во вторник, 1 сентября, в Амурской области отзвенели первые звонки. В школах с самого утра по каскадному расписанию поздравляли учеников и учителей.

В этот раз 1 сентября – необычный праздник. Впервые линейки проходят только для первых и одиннадцатых классов. Для остальных — не менее торжественные классные часы. Всё по каскадному расписанию. Первые ребята пришли к 8:30, а последние ушли только около двух часов дня. Все сотрудники были в масках, а ребятам и учителям мерили на входе температуру.

— День знаний наступил! На классном часу наконец-то встретимся с детьми — полгода не виделись. Поговорим с ними об их лете, кто и как его провёл. А уже после — все разойдутся праздновать дальше. С завтрашнего дня я по всем правилам безопасности буду находиться на уроках в маске. А вот дети не обязаны их носить, хотя своего ребёнка я без маски бы не пустила. Здоровье важнее, — говорит преподаватель начальных классов гимназии № 25 города Благовещенска Нина Юлина.

На классный час пускали только ребят. Счастливых детей на улице ждали не менее радостные мамы, папы, бабушки и дедушки. Летних именинников на классном часу даже поздравили учитель и одноклассники. Мало кого теперь заметишь с большими букетами. Теперь ребятам дают по розочке и каждый может подарить цветок любимому классному руководителю.

В гимназии № 25 города Благовещенска всего два корпуса: в первом обучаются дети с 5 по 11 класс, а вот во втором корпусе — ученики начальной школы. Во втором корпусе сегодня побывал мэр Благовещенска Олег Имамеев. Он поздравил школьников, родителей и педагогов с Днём знаний.

— В связи с погодными условиями мы приняли решение провести линейки для первых классов в здании школы. Чтобы обезопасить детей и предотвратить скученность, потоки разделили. Одновременно в спортивном зале находились только два класса. Поэтому пришлось провести целых три потока подобных линеек — детей много. А вот одиннадцатиклассников смогли уже в обед поздравить на открытом воздухе, — рассказала директор гимназии № 25 Екатерина Намаконова.

Безопасность школы накануне проверили. Также во время праздника около школ дежурили по два сотрудника полиции и ГИБДД. А на входе в каждый корпус предусмотрели запасные маски — если вдруг кто-то забыл свою.

— Я очень рада, что мы наконец увидели наших детей. Всё хорошо в меру, дистанционный режим был, конечно, необходим, но если есть возможность, то очный — лучше. Однако мы не забываем о мерах безопасности. Если в течение учебного года на входе в школу у ребёнка обнаружат повышенную температуру, то его сразу же отведут в изолятор. Такие комнаты есть в каждом корпусе. Затем ребёнка заберут родители или скорая помощь — по ситуации, — рассказала директор.

Две подружки Арина и Соня в этом году идут во второй класс. Они застали период дистанционного обучения в прошлом учебном году. Девочки подтвердили, что лучше ходить в школу. За лето второклассницы соскучились по друзьям и учителю. Говорят, что любимую математику и окружающий мир преподаватель объясняет лучше всех!