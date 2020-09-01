Перекрёсток Ленина – Шевченко в Благовещенске закроют до конца месяца
В Благовещенске со 2 по 30 сентября закроют для движения перекресток улиц Ленина – Шевченко, сообщает пресс-служба администрации города.
Планируется произвести работы по устройству тепловых и водопроводных сетей. По словам представителей подрядной организации, все работы должны закончиться до конца месяца.
Администрация Благовещенска просит жителей и гостей города выбирать альтернативные маршруты для движения автотранспортом.
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