Перекрёсток Ленина – Шевченко в Благовещенске закроют до конца месяца

В Благовещенске со 2 по 30 сентября закроют для движения перекресток улиц Ленина – Шевченко, сообщает пресс-служба администрации города.

Планируется произвести работы по устройству тепловых и водопроводных сетей. По словам представителей подрядной организации, все работы должны закончиться до конца месяца. Администрация Благовещенска просит жителей и гостей города выбирать альтернативные маршруты для движения автотранспортом.

Просмотров всего: 177

#дороги #строительство #транспорт

распечатать

Mr. Mustard