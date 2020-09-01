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В Игнатьеве от удара током погиб сотрудник ДРСК

В Игнатьеве от удара током погиб сотрудник ДРСК
Фото: pixabay.com

В понедельник, 31 августа, в селе Игнатьево Благовещенского района от удара током погиб сотрудник ДРСК. Им оказался преподаватель ДальГАУ Александр Янченко, это подтвердил декан электроэнергетического факультета Сергей Воякин.

В компании ДРСК также подтвердили трагедию. Сразу после происшествия скорая помощь выехала на место, но было уже поздно. Сейчас специальная комиссия ДРСК ведёт расследование произошедшего. Был ли это несчастный случай или нарушение техники безопасности — выявит проверка.

Когда состоятся похороны и прощание с преподавателем, в ДальГАУ пока не знают.

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#производство #происшествия

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