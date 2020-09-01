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1сентября
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сегодня, 16:35 0

Химия, математика и физика: самые нелюбимые предметы россиян

Химия, математика и физика: самые нелюбимые предметы россиян
Фото: pixabay.com

Россияне назвали самые нелюбимые школьные предметы. Лидируют в опросе сервиса «Работа.ру» химия, математика и физика, также в антитопе иностранные языки и физкультура, сообщают РИА Новости.

Трудности с химией испытывали 26 процентов опрошенных. Каждому пятому не давались математика, алгебра и геометрия. На третьем месте в рейтинге нелюбимых предметов оказалась физика. 13 процентов не любили иностранные языки, столько же испытывали трудности с гуманитарными науками. Физкультуру выбрали как нелюбимый урок 11 процентов.

Отдающими в антирейтинге стали мировая художественная культура, литература, география, русский язык, биология, основы безопасности жизнедеятельности и информатика.

Самыми важными предметами россияне назвали русский язык и математику, также опрошенные сочли необходимым изучение иностранных языков.

В наступившем учебном году российские школьники продолжат обучение в очном формате, одна пандемия внесла свои корректировки, теперь занятия будут начинаться с измерения температуры, а маски станут пусть не обязательным, но рекомендованным атрибутом школьной формы.

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#1 сентября #школа

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