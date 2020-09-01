Василий Орлов поздравил с Днём знаний свою первую учительницу

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Василий Орлов побывал на торжественной линейке в школе № 5. Он поздравил учителей и школьников с праздником, а также вручил букет своей первой учительнице Тамаре Кацай.

– Отдельные слова благодарности учителям. Педагоги – это люди, вкладывающие душу в каждого из своих учеников. Если повезло с учителем, то повезло в жизни. Особенные слова благодарности моей первой учительнице Тамаре Кацай, которая сейчас работает в школе № 5 Благовещенска. Когда-то давно я сел за парту в первом классе школы № 1 Благовещенска, и Тамара Владимировна стала моей первой учительницей. После и моя дочь училась у этого замечательного педагога, – сказал Василий Орлов.

Поздравление для Тамары Владимировны Василий Орлов опубликовал и в личном инстаграм-аккаунте. Там он поблагодарил педагога за терпение и мудрость, а также признался, что не был идеальным учеником.