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1сентября
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Самый заразный штамм коронавируса перекочевал в Индонезию

Самый заразный штамм коронавируса перекочевал в Индонезию
Фото: pixabay.com/

Опаснейшую мутацию коронавируса выявили в Германии. Затем в США именно эта разновидность коронавируса оказалась самой распространенной среди больных. В соседней с Индонезией Малайзии штамм обнаружили в середине августа. Сейчас он проник еще в одну страну. В настоящее время до 40 процентов больных коронавирусной инфекцией в Индонезии заражены именно штаммом D614G.

Судя по результатам исследований, проведенных в Институте Эйкмана, скорость передачи штамма D614G в лабораторных условиях в 10 раз выше, чем у оригинального штамма нового коронавируса, обнаруженного в китайском Ухане в начале пандемии, пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты Jakarta Post.

По мнению ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана, лабораторные исследования не дают ответа на вопрос, с какой скоростью распространяется вирус в человеческой популяции. Также неизвестно, вызывает ли D614G более тяжелое течение заболевания, говорится в сообщении.

По словам Амина Соебандрио, президента Института Эйкмана, в настоящее время до 40 процентов больных коронавирусной инфекцией в Индонезии заражены именно штаммом D614G.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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