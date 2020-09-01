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1сентября
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сегодня, 15:57 1

В Свободненском районе бросили автомобиль, напичканный наркотиками

В Свободненском районе бросили автомобиль, напичканный наркотиками
Фото: оперативная съёмка

Амурские полицейские изъяли крупную партию гашишного масла. Наркотик нашли в автомобиле Nissan, который был оставлен на автотрассе у села Гащенка Свободненского района.

Сотрудники ДПС и местного наркоконтроля осмотрели автомобиль и обнаружили в нем полкилограмма гашишного масла. Полицейские установили, что наркотик принадлежит хозяину автомобиля, жителю Свободненского района 1965 года рождения.

Сейчас владелец автомобиля находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А на каком основании менты полезли в чужой автомобиль?

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