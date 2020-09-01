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1сентября
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сегодня, 18:10 1

Амурские военные получили модернизированные снайперские винтовки

Амурские военные получили модернизированные снайперские винтовки
Фото: topwar.ru

Новая партия модернизированных снайперских винтовок ВССМ «Винторез-М» поступила в разведывательные подразделения Амурской области. В ближайшее время лучшие стрелки проведут пристрелку оружия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Бесшумная винтовка, разработанная в конце 80-х годов, прошла глубокую модернизацию. Так в ходе переработки оружия специалисты применили новейшие конструкционные материалы. Благодаря им, в два раза удалось увеличить ресурс ствола и снизить вес изделия.

Снайперский прицел ПСО-1, использующийся на предыдущих моделях, заменили на современный унифицированный ночной прицел «Невидимка».

Кроме этого в винтовке значительно усовершенствовали эргономику. Теперь в обращении она стала гораздо удобнее.

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#военные

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Комментарии
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  • крымчанин

    крымчанин
    39 минут назад

    Я воевать не пойду мне белый билет полагается;на учет возьмусь а воевать- шиш с маслом

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