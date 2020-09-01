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сегодня, 16:04 0

Снайперы из ДВОКУ установили рекорд на АрМИ-2020

Снайперы из ДВОКУ установили рекорд на АрМИ-2020
Фото: Минобороны РФ

Во втором этапе конкурса «Снайперский рубеж», который сейчас проходит в Белорусии, снайперская пара из ДВОКУ установила рекорд. С расстояния в 200 метров из глубины здания курсанты определили и поразили мишени за восемь секунд.

Это абсолютный рекорд в упражнении «Найти и уничтожить».

«По итогам второго этапа соревнований определились лучшие снайперские пары команд. Первую и вторую строчку парного зачета заняли хозяева соревнований — снайперские пары из Республики Беларусь, российская снайперская пара, установившая рекорд в стрельбе залпом, завоевала третье место. Вторая пара российских снайперов показала четвертый результат», опубликовано на сайте Министерства обороны РФ.

При этом в состязаниях принимают участие стрелки из России, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Нашу страну представляют курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского и военнослужащие Восточного военного округа.

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#военные

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