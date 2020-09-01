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1сентября
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сегодня, 15:37 0

Строители начали разбирать мост в селе Верхблаговещенское

Строители начали разбирать мост в селе Верхблаговещенское
Фото: благовещенск.рф

Сегодня в Верхблаговещенском начался демонтаж моста, который стал разрушаться после сильных ливней в августе. Сейчас участок полностью закрыт, возобновить транспортное сообщение обещают в начале ноября.

Эксперты, которые обследовали мост после подтопления села, пришли к выводу, что он не соответствует строительным нормам и правилам. Дальнейшая эксплуатация была небезопасна, мост решили демонтировать. Ремонтные работы начались сегодня.

После демонтажа конструкции дорожники возьмутся за устройство насыпи с водоотводными трубами. Автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездным маршрутом. Грунтовая дорога, начинающаяся со стороны карьера, готова принять транспорт. Специалисты Благовещенского района провели выравнивание дорожного полотна, затем отсыпали его щебеночно-песчаной смесью, сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

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#Благрайон #дороги #жизнь #мэрия #строительство #транспорт

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