Строители начали разбирать мост в селе Верхблаговещенское

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Эксперты, которые обследовали мост после подтопления села, пришли к выводу, что он не соответствует строительным нормам и правилам. Дальнейшая эксплуатация была небезопасна, мост решили демонтировать. Ремонтные работы начались сегодня.

После демонтажа конструкции дорожники возьмутся за устройство насыпи с водоотводными трубами. Автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездным маршрутом. Грунтовая дорога, начинающаяся со стороны карьера, готова принять транспорт. Специалисты Благовещенского района провели выравнивание дорожного полотна, затем отсыпали его щебеночно-песчаной смесью, сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.