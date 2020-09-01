В Амурской области выявили 32 новых случая COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,9 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

В Благовещенске выявили 21 новое заражение, в Свободном — шесть, по одному в Тынде, Шимановске, Прогрессе, Благовещенском и Завитинском районе.

С нарастающим итогом в Амурской области выявили 3 418 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 432,63 на 100 тысяч населения.

2 323 человека выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.