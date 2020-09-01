Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:21 0

Президент поднял зарплату госчиновникам

Президент поднял зарплату госчиновникам
Фото: yandex.ru

Владимир Путин подписал указы об увеличении зарплат генеральному прокурору, председателю СК РФ и государственным чиновникам. Соответствующие документы накануне были обнародованы на официальном интернет-портале правовой информации, сообщают «Известия».

Начиная с 1 октября 2020 года, сотрудники, замещающие государственные должности, будут получать в 1,03 раза большее за трудовую деятельность.

Также со второго месяца осени на 3% будет увеличена зарплата у Александра Бастрыкина и Игоря Краснова

Просмотров всего: 3

#работа #российская власть

распечатать


В России и мире

Роспотребнадзор допустил возвращение школ к дистанционному обучению
В России и мире

Состоялся телефонный звонок Владимира Путина с премьер-министром Японии
В России и мире

Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября
В России и мире

Мишустин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь