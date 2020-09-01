Президент поднял зарплату госчиновникам

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Начиная с 1 октября 2020 года, сотрудники, замещающие государственные должности, будут получать в 1,03 раза большее за трудовую деятельность.

Также со второго месяца осени на 3% будет увеличена зарплата у Александра Бастрыкина и Игоря Краснова