Президент поднял зарплату госчиновникам
Владимир Путин подписал указы об увеличении зарплат генеральному прокурору, председателю СК РФ и государственным чиновникам. Соответствующие документы накануне были обнародованы на официальном интернет-портале правовой информации, сообщают «Известия».
Начиная с 1 октября 2020 года, сотрудники, замещающие государственные должности, будут получать в 1,03 раза большее за трудовую деятельность.
Также со второго месяца осени на 3% будет увеличена зарплата у Александра Бастрыкина и Игоря Краснова
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