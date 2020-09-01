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сегодня, 15:34 0

Россия, Беларусь и Иран прошли в финал «Суворовского натиска»

Россия, Беларусь и Иран прошли в финал «Суворовского натиска»
Фото: mil.ru

По результатам индивидуальных гонок в финал международного конкурса «Суворовский натиск» вышли экипажи из России, Белоруссии и Ирана. Между ними разыграют главный кубок. Финал пройдет 4 сентября, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Плохие погодные условия не помешали российскому экипажу не только опередить соперников из Ирана и Конго, но и поставить рекорд на трассе — 21 минута 54 секунды. Вторым по времени пришёл экипаж из Ирана — 38 минут, коллеги из Конго участвовали в подобном заезде впервые и потратили около часа. По результатам индивидуальных гонок в финал вышли три команды.

Чтобы попасть в финал участникам необходимо было поразить девять целей и преодолеть десять препятствий. осложнил путь экипажам перехваленный грунт, но надо отметить, что финалисты справились со своей задачей и показали 100% результат поражения целей. Команда Рамиля Даушева, Захара Брестера и Никиты Прокопенко представит Россия в финале 4 сентября.

Всего в международном конкурсе боевых машин пехоты «Суворовский натиск» участвует восемь команд: Беларусь, Афганистан, Иран, Экваториальная Гвинея, Мьянма, Мали, Конго и Россия.

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#конкурсы

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