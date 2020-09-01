В Приамурье туманно и дождливо: прогноз погоды на 2 сентября

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В Белогорске завтра ожидается сильный ливневый дождь. В утренние часы опустится туман. Температура днем +17°С…+20°С. Ветер южный 2-7 метров в секунду. В Свободном переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В утренние часы – туман. Днём воздух прогреется до +19°С. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. В Шимановске пасмурно, пройдет дождь. Температура днем около +15°С. Северный ветер подует со скоростью 3-6 метров в секунду. В Райчихинске также ожидаются осадки. Днем столбик термометра покажет +18°С…+23°С. Ветер южный до 9 метров в секунду. В Зее и Сковородине малооблачно, без осадков. Температура днем +12°С…+17°С. Ветер слабый. В Завитинске и Архаре пасмурно, пройдет дождь. Днем потеплеет до +23°С. Южный ветер подует со скоростью до 10 метров в секунду. В Тынде завтра без осадков. Температура днем +9°С…+17°С. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске переменная облачность, дождь. Ветер северный, слабый. Ночные температуры будут в пределах +14°С…+16°С, днём воздух прогреется до +19°С…+21°С.