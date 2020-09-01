Мост на автотрассе Тыгда – Черняево подмыло дождями

По информации министерства реконструкцию мостового перехода через реку Каменушка на втором километре автомобильной дороги «Тыгда-Черняево» в 2017 году проводило ООО СМУ-22. Но сейчас у недавно отремонтированного моста действительно есть повреждения.

— В результате продолжительных обильных ливневых осадков в августе 2020 года, произошли размывы конусов береговых опор, размывы сопряжения моста с насыпью на опоре №1, а так же разрушение укрепления русла моста и конуса. Других разрушений на мосту не выявлено. Создана комиссия для определения нанесённого ущерба. До проведения восстановительных работ безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта обеспечивается подрядной организацией в рамках заключенного государственного контракта по содержанию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них в Магдагачинском районе, — сообщили нам в ведомстве.