Мост на автотрассе Тыгда – Черняево подмыло дождями
Мост на автотрассе Тыгда – Черняево, о котором Амур.инфо писало ранее, действительно оказался повреждён. По сообщению минтранса, к размыву конструкции привели обильные осадки, которые прошли в августе в Магдагачинском районе. На данный момент создана комиссия для определения нанесенного ущерба.
По информации министерства реконструкцию мостового перехода через реку Каменушка на втором километре автомобильной дороги «Тыгда-Черняево» в 2017 году проводило ООО СМУ-22. Но сейчас у недавно отремонтированного моста действительно есть повреждения.
— В результате продолжительных обильных ливневых осадков в августе 2020 года, произошли размывы конусов береговых опор, размывы сопряжения моста с насыпью на опоре №1, а так же разрушение укрепления русла моста и конуса. Других разрушений на мосту не выявлено. Создана комиссия для определения нанесённого ущерба. До проведения восстановительных работ безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта обеспечивается подрядной организацией в рамках заключенного государственного контракта по содержанию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них в Магдагачинском районе, — сообщили нам в ведомстве.
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