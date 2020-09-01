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1сентября
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сегодня, 14:54 2

Пять тысяч амурских учителей получат федеральную прибавку к зарплате

Пять тысяч амурских учителей получат федеральную прибавку к зарплате
Фото: unsplash.com

Уже по итогам сентября амурские учителя получат зарплату с учётом федеральной прибавки. Её базовый размер составит 5 000 рублей, однако в Амурской области сумма будет выше, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.

По закону, принятому областным парламентом в апреле, федеральная доплата увеличится на региональные коэффициенты. В среднем доходы классных руководителей в Приамурье должны вырасти на 6-8 тысяч рублей.

В Амурской области доплаты получат более пяти тысяч педагогов.

Из федерального бюджета по указу президента Приамурье получило без малого 225 миллионов рублей. Областные средства составили 24,2 миллиона.

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#школа

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    51 минута назад

    Это странно! Обнуленыш урезал детские выплаты после обнуления. А теперь выплаты учителям! Боится повторения ситуации с картофаном? Просто Гитлер и Муссолини какие-то.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    42 минуты назад

    учителя работают на избирательных участках-вот вам подачка

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