Пять тысяч амурских учителей получат федеральную прибавку к зарплате

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Уже по итогам сентября амурские учителя получат зарплату с учётом федеральной прибавки. Её базовый размер составит 5 000 рублей, однако в Амурской области сумма будет выше, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.

По закону, принятому областным парламентом в апреле, федеральная доплата увеличится на региональные коэффициенты. В среднем доходы классных руководителей в Приамурье должны вырасти на 6-8 тысяч рублей.

В Амурской области доплаты получат более пяти тысяч педагогов.

Из федерального бюджета по указу президента Приамурье получило без малого 225 миллионов рублей. Областные средства составили 24,2 миллиона.