Пять тысяч амурских учителей получат федеральную прибавку к зарплате
Уже по итогам сентября амурские учителя получат зарплату с учётом федеральной прибавки. Её базовый размер составит 5 000 рублей, однако в Амурской области сумма будет выше, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.
По закону, принятому областным парламентом в апреле, федеральная доплата увеличится на региональные коэффициенты. В среднем доходы классных руководителей в Приамурье должны вырасти на 6-8 тысяч рублей.
В Амурской области доплаты получат более пяти тысяч педагогов.
Из федерального бюджета по указу президента Приамурье получило без малого 225 миллионов рублей. Областные средства составили 24,2 миллиона.
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