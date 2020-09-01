Специалисты пенсионного фонда посетят отдаленные сёла Приамурья

Выездные приёмы пенсионного фонда пройдут в двадцати отдаленных сёлах Амурской области. У жителей Ивановского, Зейского, Тындинского, Ромненского, Свободненского, Магдагачинского и Мазановского районов появится возможность получить консультации специалистов, сообщает пресс-служба фонда.

View this post on Instagram A post shared by Пенсионный фонд Амурская обл. (@opframur) on Aug 31, 2020 at 5:24pm PDT Приёмы проведут в зданиях администраций и сельских клубах, точное место проведения нужно будет уточнить в администрации поселения. Помимо консультаций специалистов, желающие получат справки и подадут необходимые документы.

Просмотров всего: 52

#пенсии #помощь

распечатать

zaretskaya