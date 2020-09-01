Специалисты пенсионного фонда посетят отдаленные сёла Приамурья
Выездные приёмы пенсионного фонда пройдут в двадцати отдаленных сёлах Амурской области. У жителей Ивановского, Зейского, Тындинского, Ромненского, Свободненского, Магдагачинского и Мазановского районов появится возможность получить консультации специалистов, сообщает пресс-служба фонда.
Приёмы проведут в зданиях администраций и сельских клубах, точное место проведения нужно будет уточнить в администрации поселения. Помимо консультаций специалистов, желающие получат справки и подадут необходимые документы.
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