Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:59 1

Специалисты пенсионного фонда посетят отдаленные сёла Приамурья

Специалисты пенсионного фонда посетят отдаленные сёла Приамурья

Выездные приёмы пенсионного фонда пройдут в двадцати отдаленных сёлах Амурской области. У жителей Ивановского, Зейского, Тындинского, Ромненского, Свободненского, Магдагачинского и Мазановского районов появится возможность получить консультации специалистов, сообщает пресс-служба фонда.

Приёмы проведут в зданиях администраций и сельских клубах, точное место проведения нужно будет уточнить в администрации поселения. Помимо консультаций специалистов, желающие получат справки и подадут необходимые документы.

Просмотров всего: 52

#пенсии #помощь

распечатать


Общество 12

Школы, дороги и наводнение: Василий Орлов ответил на вопросы амурчан
Общество 3

Госслужащие смогут получить пенсию за выслугу лет быстрее обычного
Общество

Амурским ветеранам труда сохранят выплату при переезде, а учащимся ссузов проиндексировали стипендии
В России и мире

В Госдуме призывают отказаться от Пенсионного Фонда России
Комментарии
Показать все (1)
  • Tуман

    Tуман
    23 минуты назад

    ПФ вроде упразднить собрались?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь