Житель Тынды украл железнодорожные детали на миллион рублей

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Тындинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего амурчанина, который украл с работы железнодорожные детали и хотел их продать.

Установлено, что работник организации, воспользовавшись служебным положением, похитил металлические изделия верхнего строения пути: рельсы, шайбы, подкладки, клеммы, скобы и противоугоны.

Награбленное имущество мужчина собирался продать в другом городе. Для этого он воспользовался услугами фирмы по перевозке грузов. Однако его планам не суждено было сбыться. По дороге грузовые машины задержали сотрудники УФСБ России по Амурской области. Ущерб предприятию составил около миллиона рублей.

В настоящее время все похищенное имущество изъяли и вернули законному владельцу, сообщает пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Амурчанину грозит лишение свободы на срок до шести лет.