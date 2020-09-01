Для любителей поохотиться ввели новые правила

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Не во всех регионах для охоты теперь разрешено использовать петли, тепловизоры и механические средства. Применение петельного лова в новой редакции жестко регламентировано — перечень муниципальных образований, где оно полностью запрещено, указан в редакции, предложенной Всемирным фондом дикой природы России.

Новыми правилами закреплен приоритет для глав регионов в вопросах введения ограничений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых способов и сроков охоты (включая использование ночных прицелов и тепловизоров), как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях.