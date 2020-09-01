Врач рассказал, какой чай может навредить здоровью

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Врач-диетолог дала советы, какой вид чая лучше пить в то или иное время суток. Предупредила о возможных противопоказаниях к разным сортам напитка. И посоветовала строго соблюдать температурный режим при заваривании некоторых видов чая.

Как отмечает диетолог Аида Киримова, в интервью порталу «Вечерний Волгоград.ру» многие делят все чаи на черные и зеленые. На самом деле разновидностей гораздо больше.

Чай Пуэр считается элитным благодаря насыщенному вкусу и аромату, его даже сравнивают с дорогим алкоголем, потому что его вкусовые качества тоже зависят от выдержки. Чай не повышающий желудочную кислотность, поэтому его можно пить даже при язве и гастрите. Чай помогает при изжоге, «вялом» желудке, отравлениях, колитах и дуоденитах. Тонизирующие свойства напитка важны для гипотоников — пуэр возвращает бодрость и физические силы.

— Этот сорт чая относится к крепким видам, нарушать технологию и выдерживать заварку дольше положенного времени опасно для здоровья. Есть и противопоказания: высокая температура тела, беременность, глаукома, гипертония, мочекаменная болезнь, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек. Не дают пуэр детям младше 3 лет. Людям любого возраста нежелательно пить пуэр на ночь из‑за тонизирующего эффекта, — говорит диетолог в интервью изданию.

Не стоит пренебрегать и с правилами заваривания чая каркаде. Его не рекомендуется пить сильно горячим (нарушает целостность слизистой) и холодным, так как он провоцирует застой слизи в желудочно-кишечном тракте. Слишком крепкий каркаде выступает провокатором мигрени, повышает раздражительность. Вообще пить его не стоит людям с язвой желудка, 12‑перстной кишки и атеросклерозом средней и тяжелой степени. Тем, кто страдает от бессоницы выпить чашку чая можно только в первой половине дня.

Китайский чай улун диетолог тоже не обошла вниманием. В Приамурье это очень распространенный напиток из-за близости к КНР. Он ценится за высокое содержание полифенолов, кофеина, витаминов, минералов. Все виды улуна обладают свойством улучшать метаболизм, что способствует ускорению разложения жира, потере лишнего веса, наращиванию мышечной массы. Мамам, кормящим грудью, принесут пользу одна-две чашечки некрепкого напитка: чай улун вызывает прилив молока.

— На мой взгляд, это самый безопасный сорт чая, — заключает Аида Киримова. — Аллергические реакции на оригинальную продукцию не встречаются, высыпания на коже и зуд появляются, как правило, после употребления подделок. Но от него придется отказаться людям, страдающим язвами органов пищеварения и гастритами в период обострения болезни. Также лучше воздержаться от этого мочегонного напитка при заболеваниях почек и камнеобразовании в них.