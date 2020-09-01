Благовещенцев научат писать шутки

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Общественная организация «Амурский клуб весёлых и находчивых» предложила идею создания школы «Повышение уровня сценарного и актёрского мастерства молодёжных команд КВН». Инициатива получила поддержку на федеральном уровне. Проект реализуют за счёт средств Фонда президентских грантов.

Проект КВНщиков направлен на создание новых молодёжных команд и популяризацию движения в Амурской области. Уже сейчас своеобразное повышение квалификации проходят 20 действующих команд Приамурья. Они проведут две «школы» – для школьников и студентов.

Обучение пройдут порядка 500 человек от 12 до 22 лет – это учащиеся 15 школ и четырёх вузов Благовещенска. По итогам проекта будет сформирована сборная команда из восьми самых ярких игроков, которая отправится на международный фестиваль команд КВН в Сочи. У молодых людей будет возможность не только выступить, но и пройти обучение в «Школе КВН».

Кроме написания шуток участники проекта научатся актёрскому мастерству и ораторскому искусству, посетят тренинги командообразования. На завершающем этапе планируется сотрудничество с редакторами международного союза КВН. Также участники проведут четыре игры для зрителей.

– Все эти мероприятия позволят вывести амурские команды на более высокий творческий уровень. Команды изучат различные способы написания шуток и номеров для КВН, усовершенствуют навыки в импровизации и смогут применить все полученные знания в процессе подготовки сценариев к играм, – рассказал руководитель «Амурского клуба весёлых и находчивых» Алексей Чайко.

На реализацию своей идеи общественная организация получила 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов. Общая стоимость проекта – более 900 тысяч рублей.

Напомним, во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года от Приамурья поучаствовали 40 проектов, 10 из которых победили и получили грантовую поддержку. Их тематика разнообразная: пропаганда здорового образа жизни, работа с детьми с ОВЗ, организация творческого фестиваля, сохранение исторической памяти.