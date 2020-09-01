Утренний туман не дал нескольким самолётам приземлиться в Благовещенске

Фото: пресс-служба аэропорта Благовещенск

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, авиалайнерам пришлось уйти на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана.



— Сейчас самолёты ждут окон в расписании. Задержка большая, потому что много рейсов и в Хабаровске, и у нас, — уточнили в пресс-службе.



Прибытие рейса S7-5211 из Новосибирска ожидается в 16:40, S7-3063 из Москвы — в 17:00, S7-3061 из столицы — в 16:50.