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сегодня, 12:49 0

Утренний туман не дал нескольким самолётам приземлиться в Благовещенске

Утренний туман не дал нескольким самолётам приземлиться в Благовещенске
Фото: пресс-служба аэропорта Благовещенск

В Благовещенске задерживается прибытие трёх самолётов компании S7. Как сообщает онлайн-табло аэропорта, не прилетели вовремя рейсы из Новосибирска и Москвы.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, авиалайнерам пришлось уйти на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана.

— Сейчас самолёты ждут окон в расписании. Задержка большая, потому что много рейсов и в Хабаровске, и у нас, — уточнили в пресс-службе.

Прибытие рейса S7-5211 из Новосибирска ожидается в 16:40, S7-3063 из Москвы — в 17:00, S7-3061 из столицы — в 16:50.

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#происшествия #транспорт

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