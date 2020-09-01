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Президент фестиваля «Амурская осень» рассказал, где в Благовещенске будут завтракать звёзды

Президент фестиваля «Амурская осень» рассказал, где в Благовещенске будут завтракать звёзды

Президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов рассказал, где в Благовещенске будут завтракать звёзды. В этом году для размещения участников фестиваля выбрана гостиница «Зея».

Президент фестиваля Сергей Новожилов в своем Инстаграме разместил фото из ресторана гостиницы, где будут завтракать звёзды.

Как сообщало Амур.инфо, Сергей Новожилов уже прилетел в Благовещенск и вчера провёл пресс-конференцию. Он рассказал, как будет проходить фестиваль в условиях ограничительных мер, которые все еще действуют в Приамурье.

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#коронавирус #жизнь #интернет #кино #конкурсы #культура #отдых #Фестиваль «Амурская осень» #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    20 минут назад

    "Звезды" нужно писать. Нормальные звезды сюда не поедут

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