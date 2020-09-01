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1сентября
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сегодня, 12:10 0

Пятая часть россиян уже имеет иммунитет к коронавирусу

Пятая часть россиян уже имеет иммунитет к коронавирусу
Фото: https://pixabay.com/

По итогам первого этапа исследования в 11 регионах России, уровень популяционного иммунитета к коронавирусу среди 72 тысяч человек составил более 20 процентов.

В первом этапе исследования приняли участие, в том числе и жители Амурской области. Среди 72 тысяч человек из 11 регионов у 20 процентов выявили наличие иммунитета.

— Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (от года до шести лет) и раннего школьного (семь-тринадцать лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Самый высокий уровень популяционного иммунитета выявили среди работников здравоохранения и образования.

Вчера стартовал второй этап исследования, который затронет Санкт-Петербург, Ленинградскую и Тюменскую области, Хабаровский край, а в дальнейшем и другие регионы.

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#коронавирус #дети #жизнь #здоровье #интернет #медицина

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