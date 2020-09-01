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1сентября
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сегодня, 11:38 1

Август-2020 стал самым «мокрым» за последние 36 лет в Приамурье

Август-2020 стал самым «мокрым» за последние 36 лет в Приамурье
Фото: unsplash.com

Прошедший август по количеству осадков вдвое превысил средний многолетний уровень. Только в последний день лета по области выпала декадная норма осадков – за сутки до 28-32 миллиметров.

Количество месячных осадков в Благовещенске за последний месяц лета составило 247 миллиметров – это рекордная цифра за последние 36 лет. Больше было только в 1984 году – тогда выпало 259 миллиметров.

Самые сильные дожди прошли в Белогорском, Мазановском, Октябрьском районах, там выпало 244-256 миллиметров, что в два с половиной раза больше нормы. Все рекорды по обилию осадков побил Свободненский район – на местной метеостанции отметили 307 миллиметров дождя при августовской норме в 119 миллиметров.

Из-за сильных дождей ниже нормы на 1°С оказалась и средняя температура августа. Так же прохладно в последний раз было в 2003 году.

В связи с влиянием циклонов неустойчивая погода будет и в первых числах сентября, сообщает аккаунт Амурского гидрометцентра @amurpogoda.

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#погода #природа

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Надо бы ещё пару ГЭС в Амурке впиндюрить и даже просыхать не будем! (((

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