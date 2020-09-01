Роспотребнадзор допустил возвращение школ к дистанционному обучению

Фото: pixabay.com

На данный момент, по словам главы ведомства, эпидемиологическая ситуация позволяет начать учебный год в штатном режиме.

Отвечая на вопрос о возможности второй волны инфекции, Попова заявила, что нужно быть готовыми к разным вариантам – при соблюдении всех правил изменений произойти не должно.

Напомним, что Владимир Путин на днях подтвердил, что 1 сентября учебные заведения начнут работать в обычном режиме. При этом он призвал исполнять все санитарные нормы, насколько это возможно.