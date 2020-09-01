Роспотребнадзор допустил возвращение школ к дистанционному обучению
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что школьники могут вернуться к дистанционному обучению. Это может произойти в том случае, если обострится ситуация с коронавирусом и начнется массовое заболевание. Об этом она рассказала в программе «Вести» на канале «Россия 1», сообщает ТАСС.
На данный момент, по словам главы ведомства, эпидемиологическая ситуация позволяет начать учебный год в штатном режиме.
Отвечая на вопрос о возможности второй волны инфекции, Попова заявила, что нужно быть готовыми к разным вариантам – при соблюдении всех правил изменений произойти не должно.
Напомним, что Владимир Путин на днях подтвердил, что 1 сентября учебные заведения начнут работать в обычном режиме. При этом он призвал исполнять все санитарные нормы, насколько это возможно.
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