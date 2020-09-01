Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1сентября
Предыдущая новость
сегодня, 11:18 0

Роспотребнадзор допустил возвращение школ к дистанционному обучению

Роспотребнадзор допустил возвращение школ к дистанционному обучению
Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что школьники могут вернуться к дистанционному обучению. Это может произойти в том случае, если обострится ситуация с коронавирусом и начнется массовое заболевание. Об этом она рассказала в программе «Вести» на канале «Россия 1», сообщает ТАСС.

На данный момент, по словам главы ведомства, эпидемиологическая ситуация позволяет начать учебный год в штатном режиме.

Отвечая на вопрос о возможности второй волны инфекции, Попова заявила, что нужно быть готовыми к разным вариантам – при соблюдении всех правил изменений произойти не должно.

Напомним, что Владимир Путин на днях подтвердил, что 1 сентября учебные заведения начнут работать в обычном режиме. При этом он призвал исполнять все санитарные нормы, насколько это возможно.

Просмотров всего: 1

#коронавирус #образование #российская власть #школа

распечатать


Общество 1

Учитель из Благовещенска: «Покупаю ученикам шоколадки за сложные вопросы» (видео)
В России и мире

Как родители могут помочь своим детям справиться со стрессом от начала учебы
В России и мире

Состоялся телефонный звонок Владимира Путина с премьер-министром Японии
В России и мире

Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь