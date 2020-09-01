В Приамурье завершается капремонт 18 домов

В последнюю неделю августа на завершающий этап вышли работы по капремонту 18 многоквартирных домов Амурской области. Эти здания расположены в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Завитинске и Ивановском районе.

Работы проводятся в рамках программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области, в 2014-2043 годах».

– С начала года в Приамурье оформлены и введены в эксплуатацию 124 дома. Из них в 58 домах отремонтированы крыши, в 19 – внутридомовые инженерные системы, в двух проведён ремонт фасада, в 29 МКД заменены лифты и в 16 установлены коллективные приборы учёта, – рассказал исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Шоплик.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в случае возникновения вопросов по проведению капремонта в многоквартирных домах амурчане могут обратиться в Фонд. Телефоны для консультации: 8 (4162) 77-65-06; 8 (4162) 77-65-10.