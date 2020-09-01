Глава Белогорска за 1,5 года заблокировал в своем Инстаграме шесть «неадекватов»

Мэр Белогорска Станислав Мелюков рассказал, с какими проблемами можно писать ему в директ и как жителям стоит вести себя на его странице в Инстаграме, чтобы не попасть в бан.

— Так как местное ТВ умерло (в цифре место не нашлось), завёл аккаунт, чтобы белогорцы узнавали новости от первоисточника, — пишет глава города на своей страничке в Инстаграме @s.meliukov.

Мелюков говорит, что свой личный аккаунт ведет только он. Никто другой не имеет к нему доступ. На все сообщения в директ он отвечает обязательно, игнорирует только спам.

— Не всегда получается отвечать быстро, иногда приходит очень много сообщений, и требуется время, чтобы на них ответить. Плюс ограничение Инстаграма на внутреннюю активность (один раз уже было), — предупреждает мэр подписчиков.

К слову, в директ ему может написать абсолютно любой человек, даже не подписанный на его страницу, а вот комментировать его ленту смогут только те, кто подписался на главу Белогорска.

Сейчас на него подписано почти 16 с половиной тысяч человек, и они очень активно комментируют посты.

— Комментарии не удаляю, кроме тех, что с матом и откровенно хамские. Сначала пишу пользователю в директ, прошу удалить. Если комментатор нагнетает или неадекватен — тогда бан. За 1,5 года заблокировал 6 человек, — пишет Мелюков.

Для тех, кто хочет написать ему в директ, глава Белогорска опубликовал несколько правил (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.):

— Старайтесь писать текст в одном сообщении, разбивая его на смысловые абзацы. Дело в том, что я делаю скрины и пересылаю их вотсапом. Исполнителю проще ориентироваться, если в сообщении не портянка скринов, а 1-2. Очень прошу не делать фото и видео сразу в инстаграме! Сфотографируйте, снимите, прикрепите из галереи. Беда с голосовыми сообщениями (( они не сохраняются и чтобы переслать их специалисту, приходится записывать с экрана. Это долго и неэффективно, хотя для отправителя просто. Просьба - проблемные вопросы голосовыми сообщениями не присылать. Если сообщаете о проблеме, пожалуйста, пишите сразу все исходные данные. Дополнительная переписка, уточняющие вопросы (например, управляйка какая? А где это? А что это?) отнимают время, — обращается Станислав Мелюков к своим подписчикам.