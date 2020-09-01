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Новые канализационные сети проложили в Благовещенске в районе Тайваня

Новые канализационные сети проложили в Благовещенске в районе Тайваня
Фото: пресс-служба АКС

Одну из крупнейших работ летней ремонтной кампании 2020 года закончило в Благовещенске ООО «АКС». В районе Тайвань заменили участок напорного коллектора проходящего по улице Зелёной от Театральной до сливной чаши, расположенной в районе улицы Муравьёва-Амурского.

Коммунальщики заменили 700 метров изношенной трубы диаметром 225 миллиметров. Старая стальная труба прослужила с 2001 года. Конструкция уже неоднократно покрывалась трещинами. Новая труба изготовлена из полиэтилена низкого давления, это более прочный материал, поэтому ожидается, что труба прослужит значительно дольше, сообщает пресс-служба «АКС».

Замена этого участка сети не входила в планы ремонтной компании АКС на 2020 год. Реализация проекта стала возможна благодаря согласованным действиям Администрации города Благовещенска, Управления капитального строительства и подрядной организации выполняющей ремонт участка улично-дорожной сети.

— Амурские коммунальные системы к ремонту сетей подходят по-новому. Мы стараемся делать все комплексно. Так было и с коллектором по улице Зелёной. Этим летом городскими властями здесь был запланирован ремонт дороги, узнав это, мы решили заменить изношенный участок сетей, чтобы впоследствии не вскрывать новое дорожное покрытие, — рассказал Михаил Пищик, директор по водоснабжению и водоотведению ООО «АКС».

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#ЖКХ

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