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Семь населённых пунктов в Амурской области остаются подтопленными

Семь населённых пунктов в Амурской области остаются подтопленными

По состоянию на 1 сентября, подтопленными в Приамурье остаются семь населённых пунктов в шести муниципалитетах. Речь идёт о 237 приусадебных и садовых участках. Также подмыт один участок автодороги в Серышевском районе.

На втором километре дороги Казанка – Сретенка образовался перемыв длиной 125 метров и глубиной до 30 сантиметров. Сейчас на этом отрезке трассы возможен проезд только техники высокой проходимости. Однако поселений отрезанных от транспортного сообщения нет.

В Белогорске вода до сих пор остаётся на территории 195 приусадебных участках. За сутки спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ раздали более двух тысяч литров воды и 400 комплектов дезинфицирующих средств.

По данным гидрологов, на реках Амур и Зея сохраняется, так называемая, повышенная водность. Вместе с тем, наблюдается устойчивый спад на малых реках – Правый Уркан, Томь, Белая, Ивановка и другие.

Сейчас к размещению амурчан готовы шесть пунктов временного размещения. В одном из них – в Благовещенске – проживает два человека. Ещё пять пунктов временного размещения в Белогорске, Серышеве, селе Овсянка, Ромненском и Белогорском районах готовы принять до 215 человек.

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#большая вода

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