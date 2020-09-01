В Приамурье объявлено штормовое предупреждение

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В этот период область окажется в зоне влияния активного южного циклона. На территории региона прогнозируются дожди различной интенсивности. Местами пройдут сильные дожди и ливни. Шквалистый ветер будет достигать 15-20 метров в секунду.

В связи с неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погоды будет ежедневно корректироваться.