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1сентября
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сегодня, 11:00 0

В Приамурье объявлено штормовое предупреждение

В Приамурье объявлено штормовое предупреждение
Фото: pixabay.com

Амурские синоптики объявили очередное штормовое предупреждение. Стихия разгуляется 3 и 4 сентября на большей части Приамурья.

В этот период область окажется в зоне влияния активного южного циклона. На территории региона прогнозируются дожди различной интенсивности. Местами пройдут сильные дожди и ливни. Шквалистый ветер будет достигать 15-20 метров в секунду.

В связи с неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погоды будет ежедневно корректироваться.

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#погода #природа

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