В Приамурье объявлено штормовое предупреждение
Амурские синоптики объявили очередное штормовое предупреждение. Стихия разгуляется 3 и 4 сентября на большей части Приамурья.
В этот период область окажется в зоне влияния активного южного циклона. На территории региона прогнозируются дожди различной интенсивности. Местами пройдут сильные дожди и ливни. Шквалистый ветер будет достигать 15-20 метров в секунду.
В связи с неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погоды будет ежедневно корректироваться.
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