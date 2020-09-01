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1сентября
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сегодня, 10:00 7

В микрорайоне Благовещенска водители устроили дорожное побоище (видео)

В микрорайоне Благовещенска водители устроили дорожное побоище (видео)
Фото: @kriminal.blg

Накануне вечером в Благовещенске произошло настоящее дорожное побоище. Водители двух транспортных средств сначала не поделили дорогу, а потом устроили разборки.

Как сообщают очевидцы, происшествие случилось вечером в районе улиц Студенческая — Институтская. Водитель автомобиля ISUZU подрезал Nissan Tiida. Водителю иномарки это не понравилось. Он попытался догнать грузовик и перекрыть ему дорогу, однако был выброшен на обочину. После этого из «Тииды» выскочили несколько человек с монтировками и начали разбивать весь грузовик.

Как сообщили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский», информация о происшествии поступила в дежурную часть городского отдела полиции в 20:55. После ДТП между двумя водителями произошел конфликт, в результате которого один другому повредил автомобиль.

В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку.

Просмотров всего: 2163

#автохам #дороги #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Быдло разбушевалась)

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Не уверен - не подрезай.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Закрыть обезьян в зоопарк

  • Natalie43

    Natalie43
    1 час назад

    90 годы вернулись

  • Tуман

    Tуман
    54 минуты назад

    Засунуть мальчикам монтировки в задний проход и провернуть 33 раза

  • Paster

    Paster
    48 минут назад

    Воу воу, это что теперь Тиид надо бояться.

  • Max412

    Max412
    2 минуты назад

    Лишить прав обоих по медицинским показаниям, как психопатам. И по условному сроку с выплатой ущерба обоим вкатать. За рубежом, в правилах прописан запрет на проявление любого вида агрессии на дороге. Даже посигналить нельзя, чтоб проявить своё неудовольствие хаму или недотепе.

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