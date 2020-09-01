В микрорайоне Благовещенска водители устроили дорожное побоище (видео)

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Накануне вечером в Благовещенске произошло настоящее дорожное побоище. Водители двух транспортных средств сначала не поделили дорогу, а потом устроили разборки.

Как сообщают очевидцы, происшествие случилось вечером в районе улиц Студенческая — Институтская. Водитель автомобиля ISUZU подрезал Nissan Tiida. Водителю иномарки это не понравилось. Он попытался догнать грузовик и перекрыть ему дорогу, однако был выброшен на обочину. После этого из «Тииды» выскочили несколько человек с монтировками и начали разбивать весь грузовик.

Как сообщили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский», информация о происшествии поступила в дежурную часть городского отдела полиции в 20:55. После ДТП между двумя водителями произошел конфликт, в результате которого один другому повредил автомобиль.

В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку.