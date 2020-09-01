Сегодня в Приамурье отмечают День знаний

С самого утра к школам бегут ребята различных возрастов. Для детей начало учебного года безусловно яркий и запоминающийся праздник. Особенно для тех, кто только пойдёт получать знания: первоклассников. А для девяти- и одиннадцатиклассников — это начало ответственной работы. Для учеников со второго по десятый класс проведут только классные часы.

Напомним, что родители могли оформить в День знаний — неоплачиваемый выходной. А вот выпить за здоровье школьников не получится. Весь праздник продажа алкоголя — запрещена.