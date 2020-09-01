Шерстяное мимими: мастерица из Зеи делает реалистичные игрушки

Фото: www.instagram.com/natalya4607/

Наталья Горшкова из Зеи уже десять лет делает игрушки в технике сухого валяния. За это время ей удалось добиться невероятной реалистичности – каждая игрушка будто живая. Кажется, еще секунда, и шустрый бурундучок сорвется с места, а кошечка потянется и свернется клубком. Добиться такого уровня мастерства получилось не сразу.



За материалами – из Зеи в Благовещенск

– Валяние из сухой шерсти я выбрала в качестве хобби целенаправленно в 2010 году. Я решила найти себе дело по душе, читала о разных видах творчества в интернете, увидела подобные игрушки и мне очень они понравились. Привлекло, что можно делать работы разного плана, –рассказывает Наталья.

Чтобы закупить материал, пришлось специально ехать из Зеи в Благовещенск. Видео-уроков тогда было мало, поэтому мастерица осваивала новое ремесло самостоятельно. Первые работы получились практически сразу, но сейчас Наталья оценивает их критически.

– До сих пор благодарна женщине, которая очень тактично написала мне в одной из соцсетей, что мои работы рыхловаты. Но у меня тогда не было какого-то реального примера, я не могла пощупать игрушку, чтобы понять, как надо, – делится мастерица.

Интернет помогает с клиентами и материалами

Через пару лет практики мастерство Натали вышло на новый уровень, у фигурок стала появляться мимика и динамика. Наталья до сих пор постоянно узнает что-то новое из интернет-уроков, благо, сейчас их гораздо больше, чем в 2010 году.

Помогает интернет и с доставкой материалов – у мастерицы уже есть свои любимые сайты, на которых она регулярно заказывает шерсть.

Пробовала Наталья делать не только животных, но и кукол. Но все-таки большинство ее работ – это братья наши меньше. Именно они получаются в технике сухого валяния особенно милыми.

До пандемии игрушки пользовались большой популярностью, оптовые партии заказывали фотостудии Москвы и Санкт-Петербурга, а также сувенирная лавка в аэропорту Новосибирска. Сейчас эти заказчики находятся в трудном положении и игрушки не берут. В планах амурской мастерицы искать новых.

– Многие заказывают игрушки, чтобы подарить их родным и близким. От 2,5 до 4 тысяч рублей стоит игрушка размером от 10 до 20 сантиметров. Цена зависит от размера и сложности. Самые маленькие фигурки продаю по 400 рублей, разлетаются очень быстро. Их я делаю только для выставок, – рассказывает Наталья.

В числе особо трудоемких работ, которые запомнились мастерице – фигурка петуха, которую Наталья делала для выставки. Нужно было проработать каждое перышко, при этом и размер фигурки был приличным. Зато фигурка так понравилась зрителям, что тут же мастерица получила еще два подобных заказа. Каждый петух принес Наталье по 8 тысяч рублей.

Советы начинающим

– Если вы хотите начать работать в технике сухого валяния, советую прежде всего попробовать сделать элементарную фигурку – шарик или сердечко. Возьмите полутонкую шерсть, иголку №38 и попробуйте повалять. Посмотрите, как ложится шерсть, как работает рука. Ну а потом, отправляйтесь на просторы интернета – сейчас множество подробных уроков и мастер-классов, – советует Наталья Горшкова.

Если вы хотите заниматься этим ремеслом серьезно, амурчанка советует посетить очный мастер-класс: там есть возможность потрогать игрушку своими руками и сразу понять, что должно получиться в итоге.

В инстаграм-аккаунте Натальи также можно найти короткие видео-уроки по отельным элементам. Снять изготовление игрушки «от и до» очень сложно, так как работа занимает от 8 часов. Дает мастерица и очные мастер-классы, один из таких пройдет в конце сентября в Благовещенске.