Открытие российско-китайского моста в Благовещенске переносится

Начало работы российско-китайского моста в Благовещенске переносится на более поздний срок. Как уточнили в пресс-службе правительства Амурской области, дата 1 сентября, которую озвучивали ранее, была ориентировочной и зависела от эпидситуации в регионе.

Напомним, Василий Орлов назвал примерную дату начала работы перехода во время поездки на мост в июле этого года.



— У нас завершено строительство мостового перехода, он уже был бы открыт, если бы не пандемия. Мы для себя ставим срок 1 сентября, но он, естественно, будет варьироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации, — сообщил тогда губернатор Приамурья.