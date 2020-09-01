Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:57 6

Открытие российско-китайского моста в Благовещенске переносится

Открытие российско-китайского моста в Благовещенске переносится

Начало работы российско-китайского моста в Благовещенске переносится на более поздний срок. Как уточнили в пресс-службе правительства Амурской области, дата 1 сентября, которую озвучивали ранее, была ориентировочной и зависела от эпидситуации в регионе.

Напомним, Василий Орлов назвал примерную дату начала работы перехода во время поездки на мост в июле этого года.

— У нас завершено строительство мостового перехода, он уже был бы открыт, если бы не пандемия. Мы для себя ставим срок 1 сентября, но он, естественно, будет варьироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации, — сообщил тогда губернатор Приамурья.

Просмотров всего: 1721

#строительство #транспорт

распечатать


Общество

В Приамурье завершается капремонт 18 домов
В России и мире

В Астрахани автомобиль ушел под землю
В России и мире

В Японии прошли испытания летающего автомобиля с человеком на борту
Общество 2

Амурчан беспокоит состояние моста на дороге Тыгда - Черняево
Комментарии
Показать все (6)
  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Тугодум

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Просто не все денежные средства "освоены".

  • aleun

    aleun
    1 час назад

    Какая пандемия? Причем тут вирус? Опять лапшу на уши накидали. Все проще - на российской стороне таможенный терминал нифига не готов, до сих пор...

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...вот и пандемия кстати...)))

  • Paster

    Paster
    48 минут назад

    Границы все равно закрыты.

  • Paster

    Paster
    48 минут назад

    Границы все равно закрыты.

Показать все (6)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь