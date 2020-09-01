Больше половины россиян относятся к чипированию людей отрицательно

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ВЦИОМ провёл опрос россиян, в котором попытался выяснить отношение людей к чипированию. Больше половины участвовавших в опросе жителей страны высказались против.

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему отрицательно, пишут РИА Новости. Инициативный всероссийский опрос проведён 1 августа. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

По результатам исследования, 77% россиян, слышавших об идее чипировать людей, относятся к этому в разной степени отрицательно, при этом 54% — однозначно отрицательно, 11% выразили к этой теме безразличие, 8% оценивают такое предложение положительно.

В целом о чипировании что-то слышали, но подробностей не знают 69% граждан, впервые услышали об этом 16%, хорошо осведомлены 15%. По мнению более половины респондентов — 51% — техническая возможность чипировать человека есть уже сейчас, но пока широкого применения не имеет, 16% полагают, что такая технология появится только в отдаленном будущем, 14% — что она появится в ближайшем будущем, 6% думают, что методы чипирования есть уже сейчас и уже получают широкое применение.

9% россиян из всех преимуществ назвали отсутствие необходимости носить с собой документы, 6% — более легкий доступ к местонахождению человека, 4% — бесконтактную оплату. 34% отметили, что преимуществ в этой идее нет.

Среди недостатков опрошенные указали контроль и нарушение прав и свобод (35%), влияние на здоровье (16%), возможность управлять человеком (11%).

54% россиян считают, что вероятность чипирования без их ведома скорее или вполне невозможна, 42% придерживаются обратного мнения. 52% скорее не опасаются быть чипироваными без их ведома, 45% скорее опасаются.