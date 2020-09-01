В Астрахани автомобиль ушел под землю

На пересечении двух главных транспортных артерий города Астрахани, автомобиль марки Лада Ларгус начал проваливаться под землю. Сначала асфальт поглотил колесо машины, а затем транспортное средство стало постепенно погружаться в недра земли. Об этом сообщает «ГТРК Лотос».

Местные жители сообщают, что на данном участке дороги ранее не наблюдалось неровностей или ям. Водитель автомобиля утверждает, что совершал поворот на перекрестке двух улиц, когда переднее левое колесо резко провалилось под землю. Владелец авто моментально покинул «утопающее» транспортное средство, после чего оно стало медленно погружаться в асфальт.

К моменту приезда спасательной службы и инспекторов ДПС, Лада Ларгус почти наполовину погрузилась в асфальт. На место происшествия также прибыли сотрудники водоканала, что может указывать на аварию в сети водоснабжения или канализации, которая могла стать причиной разрушения дорожного полотна изнутри. Сейчас данный участок дороги огражден и ожидает составления акта выявленных нарушений, которые предстоит устранить ответственной за данный участок организации.