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Полиция ищет живодера убившего кота-библиотекаря

Полиция ищет живодера убившего кота-библиотекаря
Фото: vk.com

Сотрудники полиции проверяют версию жесткого убийства кота, которого шуточно приняли на работу в одной из библиотек поселка Городня в Твери. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным из социальных сетей, в одном из поселков Тверской области появился необычный работник. Им стал рыжий кот по кличке Стёпа, которого приняли на работу сотрудники местной библиотеки. Они завели новоиспеченному коллеге трудовую книжку и зарегистрировали его страничку в соцсетях. Благодаря такому жесту, посещаемость библиотеки резко увеличилась, а новый «SMM-мяунджер» Стёпа стал неким брендом данного учреждения. По словам посетителей, кот-библиотекарь был очень спокойным и даже поднимал настроение приходящим почитать на досуге людям.

Однако животное пропало 27 августа. Через два дня тело рыжего кота было найдено мертвым. Очевидцы происходящего позвонили в библиотеку и анонимно сообщили о том, что кота убил некий мужчина. Сотрудники полиции активно занимаются поисками неизвестного живодера. Местным участковым были опрошены работники библиотеки и другие возможные свидетели.

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#криминал #происшествия #соцзащита

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