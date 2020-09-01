Полиция ищет живодера убившего кота-библиотекаря

По данным из социальных сетей, в одном из поселков Тверской области появился необычный работник. Им стал рыжий кот по кличке Стёпа, которого приняли на работу сотрудники местной библиотеки. Они завели новоиспеченному коллеге трудовую книжку и зарегистрировали его страничку в соцсетях. Благодаря такому жесту, посещаемость библиотеки резко увеличилась, а новый «SMM-мяунджер» Стёпа стал неким брендом данного учреждения. По словам посетителей, кот-библиотекарь был очень спокойным и даже поднимал настроение приходящим почитать на досуге людям.

Однако животное пропало 27 августа. Через два дня тело рыжего кота было найдено мертвым. Очевидцы происходящего позвонили в библиотеку и анонимно сообщили о том, что кота убил некий мужчина. Сотрудники полиции активно занимаются поисками неизвестного живодера. Местным участковым были опрошены работники библиотеки и другие возможные свидетели.