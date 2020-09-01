Страны Прибалтики назвали Александра Лукашенко персоной нон грата

Как сообщает достоверный источник, в список «нежелательных лиц» министр иностранных дел Латвии внес не только Лукашенко и его старшего сына, но и других высокопоставленных граждан Белоруссии. Такие меры также были приняты в Литве и Эстонии, а главы государств аргументируют принятое ими решение следующим образом. Они считают недопустим фальсификацию выборов президента, а также насильственное подавление бастующих на улицах Минска людей. Таким образом, на общем заседании высшими чинами были выявлены причастные к этому делу уполномоченные граждане республики Беларусь. Среди перечисленных оказались руководители администрации президента Беларуси, Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел и юстиций, Генерального прокурора, Комитета государственной безопасности, а также Комитета государственного контроля и Исполнительного комитета Минска.