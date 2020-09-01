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1сентября
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сегодня, 04:07 0

Страны Прибалтики назвали Александра Лукашенко персоной нон грата

Страны Прибалтики назвали Александра Лукашенко персоной нон грата
Фото: politring.com

Глава республики Беларусь попал в список людей, въезд которым запрещен на территорию государств Прибалтики. В этом списке также присутствует сын президента, Виктор. Об этом сообщает «РБК».

Как сообщает достоверный источник, в список «нежелательных лиц» министр иностранных дел Латвии внес не только Лукашенко и его старшего сына, но и других высокопоставленных граждан Белоруссии. Такие меры также были приняты в Литве и Эстонии, а главы государств аргументируют принятое ими решение следующим образом. Они считают недопустим фальсификацию выборов президента, а также насильственное подавление бастующих на улицах Минска людей. Таким образом, на общем заседании высшими чинами были выявлены причастные к этому делу уполномоченные граждане республики Беларусь. Среди перечисленных оказались руководители администрации президента Беларуси, Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел и юстиций, Генерального прокурора, Комитета государственной безопасности, а также Комитета государственного контроля и Исполнительного комитета Минска.

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#выборы #политика

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