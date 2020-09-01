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1сентября
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Как родители могут помочь своим детям справиться со стрессом от начала учебы

Как родители могут помочь своим детям справиться со стрессом от начала учебы
Фото: infovoronezh.ru

После долгого отдыха от школы у детей может развиться стресс с началом уроков. Родителям необходимо обратить на это внимание и постараться помочь. Об этом сообщает «iReactor».

Новый учебный год часто дается тяжело в эмоциональном плане. На это особенно влияет смена школы. Родителям не всегда легко помочь с этим своим детям. Психолог Наталья Искра говорит о том, что адаптация в новом коллективе зависит от характера ребенка. Взрослым не о чем волноваться, если их дочь или сын с легкостью находит новых друзей, может без волнений общаться с незнакомыми и, в целом, проявляет активность. А если наблюдается обратное, то нужно заранее подготовить ребенка и познакомить с новой школой, учителем и одноклассниками. По мнению эксперта, в этом вопросе отлично помогут социальные сети, где есть школьные группы.

Детям очень тяжело резко влиться в образовательный процесс, что иногда приводит к плохой успеваемости. В этом случае родителям рекомендуется оказывать поддержку, хвалить и давать ребенку возможность заниматься своими интересами. Также, необходимо мотивировать школьников, объясняя при необходимости важность каких-либо школьных предметов на примерах.

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#1 сентября #дети #школа

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