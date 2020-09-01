AliExpress откроет доставку продуктов по России

Стало известно, что AliExpress собирается расширить свои возможности. Совместно с «Самокат», на экспресс-доставку которого опирались первоначально, компания начнет осуществление доставки продуктов питания, товаров первой необходимости, а также готовой еды. Помимо этого, планируется продажа питания для домашних животных, товаров для быта, средств личной гигиены и многого другого. Такой раздел появится в приложении AliExpress под названием «Есть!». Также сообщается, что для нового сервиса появится отдельная корзина для заказов. Доставка будет доступна только в 4 регионах, в которые входят столица России и Санкт-Петербург.

Ожидается, что заказчики будут получать товар не более чем за 30 минут с помощью курьеров сети «Самокат». По словам генерального директора «AliExpress Россия» Дмитрия Сергеева, многие оценивают AliExpress, как доставку почти любых товаров из Китая, но пришло время менять представление людей. Очевидно, компания стремится к расширениям и улучшению сервиса.