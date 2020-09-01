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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 31 августа

Выбор читателей за 31 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 31 августа.

Десять вопросов Максиму Мещерякову

Сегодня в Благовещенск прилетел и. о. генерального директора Petropavlovsk PLC Максим Мещеряков, который на прошлой неделе был частым героем новостной ленты Амур.инфо. В частности, как неудачливый захватчик московского представительства компании «Покровский рудник».

В ООО «Газпром трансгаз Томск» поступило 50 машин, работающих на газе

В этом году ООО «Газпром трансгаз Томск» закупило еще 50 машин, работающих на компримированном (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ). Они поступили в управление технологического транспорта и спецтехники (УТТиСТ), линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ) и аварийно-восстановительных работ (УАВР). Использование газомоторной техники является хорошим подспорьем при реализации Восточной газовой программы ПАО «Газпром».

Благовещенскую семью выселили из «трёшки» за долги

Долг за «коммуналку» более чем в полмиллиона стал основанием для выселения благовещенской семьи из квартиры. Сумма долга и пени составила 993 тысячи рублей.

На благовещенской стройке рухнул забор

В Благовещенске на стройплощадке в районе улиц Шевченко — Горького рухнул забор. Напомним, что война за территорию в 168 квартале развернулась ещё в июле.

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#Обзор #интернет #СМИ

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