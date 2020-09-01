Выбор читателей за 31 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 31 августа.

Сегодня в Благовещенск прилетел и. о. генерального директора Petropavlovsk PLC Максим Мещеряков, который на прошлой неделе был частым героем новостной ленты Амур.инфо. В частности, как неудачливый захватчик московского представительства компании «Покровский рудник».

В этом году ООО «Газпром трансгаз Томск» закупило еще 50 машин, работающих на компримированном (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ). Они поступили в управление технологического транспорта и спецтехники (УТТиСТ), линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ) и аварийно-восстановительных работ (УАВР). Использование газомоторной техники является хорошим подспорьем при реализации Восточной газовой программы ПАО «Газпром».

Долг за «коммуналку» более чем в полмиллиона стал основанием для выселения благовещенской семьи из квартиры. Сумма долга и пени составила 993 тысячи рублей.

В Благовещенске на стройплощадке в районе улиц Шевченко — Горького рухнул забор. Напомним, что война за территорию в 168 квартале развернулась ещё в июле.