Гороскоп на 1 сентября: у Водолеев не исключены травмы, а Девам нужно избегать скопления людей

Восход Солнца: 05:44

Заход Солнца: 19:14

Солнце в Деве.

Овен. Критический день. Возможно, что вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами или решением финансовых вопросов. Исключите крупные покупки или коммерческие операции, требующие значительных капиталовложений. Не следует рисковать, пускаться в авантюры, выделяться из окружения. Могут быть мучительные сны, ухудшение самочувствия, болезни. Доброжелательность и умение выслушать собеседника в полной мере пригодятся для того, чтобы наладить взаимопонимание с начальством и коллегами. У вас появятся прекрасные возможности для плодотворной работы. Возможно, что вы обретете новых партнёров, но помните, что старый друг лучше новых двух.

Телец. Днём Тельцам достаточно поддерживать дела в стабильном состоянии. Но нужно иметь в виду, что баланс в любой момент может быть нарушен. Не обращайте внимание на недоброжелателей, а в эту категорию мы смело относим всех, кто в вас сомневается.

Близнецы. Растерянность и неуверенность в себе могут стать причиной мелких недоразумений. Однако у вас завидная работоспособность — успеете сделать на удивление много. Возможно, необходимо хорошенько подготовиться для осуществления своих планов на ближайшее будущее. Если вы собираетесь сделать покупку, делайте это сегодня. Звёзды благосклонно смотрят на приобретения, накопление имущества, вкладывание денег. Благоприятно общение с лицами противоположного пола. Личная жизнь потребует от вас сегодня осторожности и внимания. Семейные проблемы выйдут на первый план и повлекут за собой дополнительные расходы. Не исключено, что вы почувствуете усталость от ежедневных хлопот. Визит друзей и совсем неожиданный сюрприз дадут возможность слегка расслабиться и отдохнуть.

Рак. Если вы ожидаете некого вердикта, то знайте, новости будут положительными и повод отпраздновать точно появится! Ваша семья просто сгорает от желания помочь Ракам в любых домашних хлопотах. Поэтому, что бы Вы, Раки, ни затеяли — перестановку мебели или ремонт в коридоре, Ваши близкие будут с восторгом и самоотверженностью помогать Вам.

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Лев. День символизирует перемены и трансформации. Многим Львам посчастливится сотрудничать с людьми, способностями и успехами которых они давно восхищались. Однако все ваши таланты и способности реализуются только при условии готовности к конкретной работе. Возможно, вы сможете осуществить позитивные перемены в личной жизни. Начнётся странный, таинственный и загадочный период. День символизирует духовные поиски: во что верить, кому верить?

Дева. Опасный день. Он связан с травлей, преследованием толпы, насилием. Постарайтесь избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест. Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела. Сны бывают вещими. Кошка во сне — к неудачам или нападкам недругов. Начало сложного периода жизни. Вам придётся потратить время и душевные силы на отстаивание своих взглядов, решение профессиональных проблем, выяснение отношений с коллегами или близкими людьми. Не исключена возможность изменения хода событий в вашу пользу. В этом случае оформление нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в учреждения окажутся успешными.

Весы. Спокойный рабочий день. Планомерная деятельность на работе приведет к небольшим, но перспективным изменениям. Эту ситуацию нужно использовать для спокойного завершения начатых работ. Благоприятно заключение брака, планирование семьи, зачатие. Вы должны разумно подходить к каждой проблеме, обдумывать каждый шаг. Сегодня возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Если вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Только от вас будет зависеть, расстанетесь вы навсегда или продолжите отношения.

Скорпион. Этот день ознаменует собой новый этап жизни. Возможно, что он начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием. Постарайтесь завершить важные дела и закончить давние споры с родственниками. А самое приятное времяпрепровождение для вас сегодня — в кругу близких, причем не обязательно родственников. Благоприятный день для духовного совершенствования и познания вечных истин. Исключите алкоголь, ненатуральные продукты и пищу животного происхождения. Постарайтесь наладить отношения со всеми, с кем вы в ссоре или в тяжёлых, натянутых отношениях. День благоприятный для очищения, путешествий, прогулок. Вероятны денежные поступления, которые помогут разобраться с проблемами, возникшими в последнее время.

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Стрелец. Звезды покровительствуют духовным исканиям, неожиданным решениям проблем, общению. Удачный день для Стрельцов, занимающихся творческой деятельностью. Вероятно достижение успеха или значительное продвижение на пути к поставленной цели. Покровительство Венеры обещает удачу и в любовных отношениях. Женщин-Стрельцов ждёт приятное знакомство или легкий флирт. Мужчинам-Стрельцам следует себя поберечь от случайной травмы. Избегайте быстрой езды и острых предметов. Вы разносторонне развиты и любознательны, многим интересуетесь, но это может привести к тому, что вы понапрасну потратите свои силы, вместо того чтобы сосредоточиться на чем-то одном.

Козерог. Посвятите этот день благоустройству жилища и начните с поиска оберега. Можете повесить над дверью подкову или просто задобрить домового (он любит молочко и сухарики). День, благоприятный для начала нового дела. Вам удастся проявить талант и продемонстрировать деловую хватку, что не останется незамеченным начальством или коллегами. Возможно, вы осуществите те мечты, которые в последнее время не покидали вас.

Водолей. В эти дни не исключены травмы. В зону риска попадают спортсмены и водители. Будьте осторожны за рулем, воздержитесь от занятий экстремальными видами спорта. Постарайтесь утихомирить эмоции, тогда работа пойдет значительно быстрее. Неприятности обойдут вас стороной.

Рыбы. Активный, творческий день, проходит под знаком любви, прощения и молитвы. Ваша помощь не словом, а делом будет по достоинству оценена. Сегодня не следует принимать кардинальных решений. Главное — сохранить внутреннее равновесие и оградиться от искушений. Звёзды по-прежнему благоприятствуют творческой работе. Звёзды обещают Вам весомую финансовую поддержку со стороны близкого друга. Если вы, как и он, решили заняться бизнесом, то слушайте советы внимательно.

Астролог: Вальдемар Небоходцев